На Украине суд открыл дела по аннулированию лицензий двух телеканалов

На Украине Окружной административный суд Киева открыл два дела по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины по аннулированию лицензий телеканалов «Макси-ТВ» и «Наш». Об этом сообщил представитель регулятора Максим Оноприенко.

«Поскольку это упрощенное (рассмотрение. - Прим. ред.), без вызова, то заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость», - сказал Оноприенко интернет-порталу «Детектор-медиа».

В 2019 году Нацсовет уже обращался в суд об аннулировании лицензии «Макси ТВ». Однако тогда производство было остановлено из-за рассмотрения дела, в котором канал обжаловал решение Нацсовета.

Ранее телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK опубликовали открытое заявление, в котором обвинили президента Украины Владимира Зеленского в «политической расправе» над неугодными ему СМИ.



Так телеканалы отреагировали на санкции, которые ввел против них, а также против владельца медиахолдинга «Новости» и депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака глава государства.