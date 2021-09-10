Более 30 тысяч проблем военнослужащих в сфере ЖКХ решено с начала года

Более 30 тысяч жилищно-коммунальных проблем военнослужащих решено с начала года. Об этом стало известно сегодня, 10 сентября, в ходе торжественной церемонии закрытия учебно-методических сборов ФГАУ «Росжилкомплекс», проходившей в парке «Патриот».

«С начала года решено более 30 тысяч жилищно-бытовых вопросов военнослужащих и их семей, поступивших через электронные сервисы учреждения. Поступившие через сервис "Внештатный инспектор" обращения касались работы сторонних управляющих компаний, эксплуатации ведомственного жилого фонда и начислений коммунальных платежей», - рассказал начальник учреждения Валерий Абраменков.

Он отметил, что созданная специалистами «Росжилкомплекса» система позволяет в круглосуточном режиме получать и обрабатывать заявки военнослужащих и членов их семей, а также осуществлять комплексный контроль за ходом их выполнения. Заявка считается закрытой только после контрольного звонка заявителю. Кроме того, с помощью мобильного приложения военнослужащие могут оценить качество предоставляемых услуг и оставить отзыв о проделанной работе.

В рамках сборов состоялся круглый стол, посвященный проблемным вопросам, с которыми сталкиваются военнослужащие и члены их семей при реализации своих жилищных прав, возможные варианты их разрешения войдут в методические рекомендации для специалистов жилищного блока. Также были подведены итоги по направлениям деятельности Учреждения.

До конца года будет проанализирована работа всех управляющих организаций, которые обслуживают дома, закрепленные за «Росжилкомплексом». Там, где обязанности исполняются ими не в полной мере, будут подготовлены обращения в государственную жилищную инспекцию.

«Для меня важно, чтобы каждый сотрудник подходил к своей работе с душой, глубоко разбирался в каждой поставленной перед ним задаче», - заключил Абраменков.

«Росжилкомплекс» - специализированная организация Минобороны России, созданная в рамках перехода к единой системе управления, что позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений.