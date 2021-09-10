Точно в цель: снайперы ЧФ отстрелялись попарно и в группах в Крыму

В Крыму на полигоне Ангарский прошли тренировки снайперов из состава армейского корпуса Черноморского флота.

Военнослужащие отработали весь комплекс упражнений по тактической и огневой подготовке - выбор целей, ведение стрельбы с учетом смены мишеней и дальности до них.

Также снайперы учились оборудовать ложные огневые позиции, маскироваться и скрытно перемещаться в парах и группах.