Точно в цель: снайперы ЧФ отстрелялись попарно и в группах в Крыму
Военнослужащие выполнили более десяти упражнений. Стрельба велась по мишеням на дистанциях от 300 до 600 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Крыму на полигоне Ангарский прошли тренировки снайперов из состава армейского корпуса Черноморского флота.
Военнослужащие отработали весь комплекс упражнений по тактической и огневой подготовке - выбор целей, ведение стрельбы с учетом смены мишеней и дальности до них.
Также снайперы учились оборудовать ложные огневые позиции, маскироваться и скрытно перемещаться в парах и группах.