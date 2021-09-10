Кортеж с телом погибшего главы МЧС Зиничева прибыл на кладбище в Петербурге

Кортеж с телом трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева прибыл на Северное кладбище в Санкт-Петербурге, где пройдут похороны. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На территории кладбища за несколько часов до начала траурной церемонии начали дежурить наряды полиции. Въезд на кладбище у центрального входа был взят под охрану экипажа ГИБДД. Также недалеко от входа на площадке выстроилась спецтехника МЧС. На машинах включили проблесковые маячки и сирены.

В Москве утром в пятницу, 10 сентября, состоялась церемония прощания с Зиничевым. Почтить его память пришли в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу.

Зиничев погиб в среду, 8 сентября, под Норильском при попытке спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, упавшего с обрыва в озеро.