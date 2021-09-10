Умер актер из культового фильма «Полицейская академия»

В США скончался актер Артур Метрано, известный в России по роли лейтенанта Маузера из легендарной кинокомедии середины 80-х «Полицейская академия».

Согласно сведениям журнала The Hollywood Reporter, ссылающегося на сына Метрано, он умер в возрасте 84 лет в своем доме в штате Флорида. Смерть наступила по естественным причинам.

Кроме участия в многочисленных ток-шоу, с чего и началась карьера Метрано, он снялся в таких фильмах как «Разбивающий сердца», «На последнем дыхании» и многих других.