Армия Штаб коалиционной группировки войск в рамках учений «Запад-2021» приступил к работе под Нижним Новгородом Андрей Аркадьев В штабе развернуты современные средства связи, мультимедийное оборудование, автоматизированные рабочие места. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне Мулино развернут штаб коалиционной группировки войск вооруженных сил семи государств, созданной в рамках совместных стратегических учений «Запад-2021», сообщает Минобороны России. «В составе штаба руководства коалиционной группировкой войск к работе по планированию и подготовке совместной сухопутной операции приступили представители командования Западного военного округа и воинских контингентов вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии», - говорится в сообщении. В работе штаба также принимают участие офицеры оперативных групп вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. Для обеспечения работы органа управления коалиционной группировкой войск в штабе развернуты современные средства связи, мультимедийное оборудование, автоматизированные рабочие места, позволяющие в режиме реального времени следить за ходом подготовки и ведения войсковой операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика