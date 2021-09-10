Евросоюз продлил санкции против России

В совете ЕС было принято решение о продлении индивидуальных санкций против России. Срок действия мер составит шесть месяцев. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление совета Евросоюза.

«Продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Срок — до 15 марта 2022 года», — написано в документе.

Изначально персональные санкции Евросоюза были введены против российских и украинских граждан за «нарушение территориальной целостности Украины» 17 марта 2014 года. С тех пор они неоднократно продлевались.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что коллективная Европа может снять санкции с России в ближайшее время. Толчком к этому, по мнению парламентария, послужит отказ официального Киева от выполнения Минских соглашений.