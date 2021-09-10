МО РФ сообщило о координируемой из Украины рассылке в СМИ для дискредитации учений «Запад-2021»

Информация со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместных стратегических учениях «Запад-2021», является фейком и абсолютно не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«10 сентября с.г. поддельный скан письма Управления Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, поступил на электронные адреса многих российских редакций СМИ. К сожалению, отдельные средства массовой информации опубликовали данный фейк без какой-либо проверки», - говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации учений «Запад-2021».

В Минобороны призвали журналистов при получении подобных сообщений проверять их достоверность у официальных источников.