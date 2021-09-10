«Нужно скоростное лечение»: Цой рассказала о переломе ноги

На восстановление здоровья у российской певицы Аниты Цой может уйти до полутора месяцев. Об этом артистка рассказала по телефону «Звезде». Напомним, врачи диагностировали у исполнительницы закрытый перелом стопы без смещения. Травму Цой получила первого сентября.

«Врачи в обычных клиниках говорят про шесть недель, чтобы просто встать на ногу без каблука и начать ее разрабатывать. Но я обратилась к другим историям, потому что мне нужно скоростное лечение», - призналась Цой.

Ранее на своей странице в Instagram певица рассказала, что обратилась за советом к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Фигурист посоветовал ей несколько специалистов, в профессионализме которых он уверен. Как заявила Цой, лечение уже дает результаты и скоро она сможет обойтись без костылей.