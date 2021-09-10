Более 50 иностранных самолетов и БПЛА вели разведку у российских границ за неделю
Российские радиолокационные системы обнаружили 40 самолетов-разведчиков и 13 беспилотников.
© Фото: Минобороны России
Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали 53 летательных аппарата иностранных государств, которые вели разведку вдоль российских границ. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Согласно данным издания, у границ России были обнаружены 40 самолетов-разведчиков и 13 беспилотников.
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