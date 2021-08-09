В стране и мире Умер советский диссидент и правозащитник Сергей Ковалев Ян Брацкий Как сообщил его сын Иван, Ковалев умер во сне, ранним утром 9 августа. © Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости Читайте нас на: На 92-м году жизни умер советский диссидент, ученый-биолог Сергей Ковалев. О трагедии сообщил его сын Иван. «Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа», - написал Ковалев-младший на своей странице в Facebook. Сергей Ковалев получил широкую известность и как правозащитник. Свою политическую карьеру он начал в 1990 году с выборов на Съезд народных депутатов РСФСР. После являлся членом Совета РСФСР, председателем парламентского Комитета по правам человека и членом Президиума ВС. Дважды, в 1995 и 1999 годах, избирался в Госдуму. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика