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Сквозь завесу помех: почему невозможно скрыться от российской РЛС «Подлет»

Алексей Алексеев
09:48 09.08.2021
Мобильная и способная работать в любых климатических условиях РЛС благодаря мощным шасси может быть доставлена в любую точку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вековой юбилей сегодня отмечает одно из старейших ключевых оборонных предприятий страны - Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники. За годы работы ученые этой структуры разработали уникальные образцы техники - в первую очередь это перспективные радиолокационные станции для ВКС и флота.

Многометровая антенна с помощью гидравлики складывается практически без участия человека. Звучит команда - расчету требуется всего пара десятков минут, чтобы выдвинуться на запасную позицию. Антенна, пункт управления и энергогенератор - все на высокопроходимом шасси КамАЗа.

Мобильность - один из главных современных трендов. В отличие от стационарных локаторов станцию «Подлет» можно перебросить туда, где она больше всего нужна именно сейчас. От нее не скрыться ни беспилотникам, летящим почти над землей, ни гиперзвуковой ракете.       

«Самолеты стратегической авиации, крылатые ракеты и малоразмерные беспилотные летательные аппараты в диапазоне различных высот от 60 метров до 20 тысяч метров на скоростях до 4,5 тысячи километров в час», - рассказал командир радиолокационной роты Алексей Феоктистов.

«Подлеты» охраняли небо в 2018 году на чемпионате мира, и ни один крупный международный форум в нашей стране не обходится без их присмотра. Но прежде чем доверить им обеспечивать безопасность людей, РЛС подвергли тяжелейшим испытаниям: многочасовая беспрерывная работа до отказа, здесь показатель для этого класса техники  рекордный - 700 часов. Проверяли на прочность «Подлеты» и жарой, и холодом.  

Создали «Подлет» во Всероссийском научно-исследовательском институте радиотехники, одном из старейших оборонных предприятий страны. Конструкторы наделили РЛС возможностью не только обнаруживать, распознавать и сопровождать цели, но и защищаться от противорадиолокационных снарядов и ракет, которые наводятся на излучение от станции.

«Мы выключаем излучение, точно рассчитав момент, давая возможность не сбросить сопровождаемые цели с сопровождения, но давая возможность этой ракете пролететь мимо. Дело в том, что, когда пропадает излучение, ошибки в наведении у противорадиолокационных ракет резко возрастают и она уже в антенну не попадет ни при каких условиях», - объяснил главный конструктор маловысотных РЛС и систем с активным ответом, лауреат Государственной премии СССР Сергей Степанов.

В 1921 году было создано Особое техническое бюро - предшественник ВНИИ радиотехники. С этого момента предприятие начинает работу и на переднем крае науки - уже 100 лет. Его разработки больше 20 раз удостаивались Государственной премии.

Боевые дроны совсем недавно считались экзотической целью, а сегодня -  маленькие, летящие совсем низко на небольшой скорости - они стали  угрозой, с которой приходится считаться. Или другая крайность - гиперзвуковые цели на огромных высотах. Их нужно заметить, распознать, и все это в обстановке искусственных помех.

«Задача борьбы с активными помехами, работа в условиях активных помех, задача, которая требует развития локационной техники, создания необходимой экспериментальной базы. Здесь появляются технологии искусственного интеллекта и нейронных сетей», - отметил генеральный директор АО ВНИИР, заслуженный конструктор РФ, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Владимир Зайцев.

Сегодня разработки предприятия РЛС «Подлет», «Гамма» и «Каста» стоят на вооружении армии, а радиолокационная станция «Фуркэ» - это глаза кораблей Военно-морского флота. Экспортные варианты пользуются заслуженным спросом за рубежом, но главной задачей для предприятия всегда остается защита неба над нашей страной.

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