Груда металла: кадры с места столкновения двух элитных иномарок в Москве
На Тверской улице столкнулись Mercedes AMG GT и Mercedes E-200, оба водителя госпитализированы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликовано видео с места дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, где столкнулись два автомобиля Mercedes. Элитные иномарки не поделили дорогу в районе 22-го дома по Тверской.
Согласно предварительным выводам ГИБДД, водитель Mercedes AMG GT «догнал» E-200, водитель которого двигался в попутном с ним направлении. В результате, первый пробил бетонные ограждения, выехал на тротуар и протаранил здание.
Обоих водителей с места происшествия госпитализировали. Предполагаемый виновник впал в кому, второй находится в бессознательном состоянии, сообщают «Известия».