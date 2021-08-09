Груда металла: кадры с места столкновения двух элитных иномарок в Москве

Опубликовано видео с места дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, где столкнулись два автомобиля Mercedes. Элитные иномарки не поделили дорогу в районе 22-го дома по Тверской.

Согласно предварительным выводам ГИБДД, водитель Mercedes AMG GT «догнал» E-200, водитель которого двигался в попутном с ним направлении. В результате, первый пробил бетонные ограждения, выехал на тротуар и протаранил здание.

Обоих водителей с места происшествия госпитализировали. Предполагаемый виновник впал в кому, второй находится в бессознательном состоянии, сообщают «Известия».