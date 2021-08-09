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Переход в контрнаступление: в Воронежской области состоялись полковые тактические учения

Роман Захаров
07:16 09.08.2021
В полковых тактических учениях Висленской дивизии общевойсковой армии ЗВО приняли участие свыше 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие Висленской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали переход в контрнаступление в ходе финальной стадии масштабных полковых тактических учений, прошедших на полигоне Криница в Воронежской области.

Учения стартовали с маневренной обороны и удержания переднего рубежа от наступления условного противника мотострелковыми подразделениями полка в условиях непосредственного столкновения. В борьбе с живой силой «неприятеля» мотострелкам помогали специалисты радиационной, химической и биологической защиты, вооруженные реактивными пехотными огнеметами РПО-А «Шмель».

По завершению этапа обороны мотострелками к оттеснению «противника» от линии соприкосновения приступили экипажи танков Т-72Б3, которым предстояло фронтовой и тыловыми атаками с ходу уничтожить динамичные мишени, имитировавшие отступающего «врага». После того, как военнослужащие передвинули условного противника к заранее обозначенному рубежу, расчеты минометов 2С12 «Сани» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» беглым огнем совершили «огневой налет» по отступающему «неприятелю».

Всего в полковых тактических учениях Висленской дивизии общевойсковой армии ЗВО приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники. 

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