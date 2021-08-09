Новый конкурс АрМИ-2021 «Тактический стрелок» пройдет в Рязанской области

Около двадцати команд примет участие в новом конкурсе «Тактический стрелок». Это состязание пройдет впервые в рамках Армейских международных игр на полигоне Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова.

Основа конкурса – армейская тактическая стрельба, давно получившая особый статус в ВС РФ и ставшая частью боевой учебы. Военнослужащие тренируют навыки обращения со штатным стрелковым оружие и овладевают передовыми методиками огневой и тактической подготовки. Впоследствии это позволит решать задачи в условиях плотного соприкосновения с противником.

Военнослужащие могут производить упражнения как днем, так и ночью – используя тепловизоры, приборы ночного видения, ночные прицелы и средства для освещения. Конкурс пройдет в четыре этапа – они предполагают соревнования в составе команды, двоек и в индивидуальном зачете.