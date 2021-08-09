Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Саратовской области возросло до тринадцати. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин.

«По уточненной информации, в ДТП на трассе всего пострадали 13 человек», - сказал он.

Кроме того, было уточнено, что из двенадцати пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель ТС, однако он отказался от госпитализации. В общей сложности двенадцать человек доставили в Центральную реабилитационную больницу города Калининска. Всего в автобусе находились 22 человека, в том числе два водителя.

Ранее стало известно, что на федеральной трассе Р-22, в районе города Калининск произошло опрокидывание рейсового автобуса, следовавшего из Белгорода в Саратов.