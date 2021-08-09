Есть пострадавшие: в Саратовской области перевернулся автобус

В Саратовской области произошло опрокидывание автобуса, в результате ДТП пострадали люди. Об этом говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

«На федеральной трассе Р-22, в районе г. Калининска, Калининского МР, Саратовской области произошло опрокидывание рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Белгород - Саратов», - говорится в сообщении.

Впоследствии начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин уточнил в беседе с ТАСС, что в результате инцидента пострадали десять человек.