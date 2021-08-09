В Мексике неизвестные застрелили восемь человек на вечеринке

В мексиканском штате Гуанахуато в ночь на воскресенье на вечеринке были застрелены восемь человек, ранее в том же районе убили четырех человек. Об этом сообщает Sol de Irapuato со ссылкой на местные власти.

«В ночь на воскресенье были убиты семеро мужчин и одна женщина, которые собрались на вечеринке в районе Санта-Мария», - говорится в сообщении.

Глава местного министерства внутренних дел Либия Гарсия на странице в Twitter выразила решительное осуждение в адрес совершивших преступление и пообещала, что их найдут. В данный момент МВД расследует дело вместе с региональным министерством общественной безопасности и прокуратурой.

Ранее издание сообщало, что в муниципалитете Ирапуато неизвестные напали на магазин спиртных напитков. В результате инцидента были убиты четыре мужчины. Трех женщин ранили, они были доставлены в медучреждение.