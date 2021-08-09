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Золотой триумф: как Москва встретила вернувшихся российских олимпийцев

Диана Сирази
Олеся Степакова
22:15 09.08.2021
На двухэтажных автобусах спортсменов везли от Внукова до Большой Якиманки – и дальше, к Васильевскому спуску, чтобы как можно больше людей могли увидеть героев Олимпиады и поздравить их.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Рейс Токио - Москва для наших олимпийцев завершился прямо на Васильевском спуске. Из правительственного терминала, где садятся самолеты либо государственных деятелей, либо особо уважаемых лиц, спортсменов торжественно, в кортеже, доставили в автобусах с открытым верхом на Красную площадь, где устроили по-настоящему теплую встречу. Слезы были и у атлетов, и у фанатов.

Плакаты с признаниями в любви, букеты цветов и слезы. Уже не от горькой несправедливости судейства, когда победу отдали другой спортсменке, это слезы радости. Сестер Авериных встречают родные и домашний любимец, этих объятий не хватало больше всего.

«Я приняла, что с этим надо смириться и жить, и, когда я сюда приехала, и стали кричать, поддерживать, на самом деле, это мне дало, наоборот, энергии и руки поднимаются все больше и больше. И хочется двигаться дальше», – поделилась эмоциями Дина Аверина, серебряный призер Олимпийских игр.

Это были Игры нашей воли, воли к победе. Самую титулованную спортсменку в истории России – синхронистку Светлану Ромашину поклонники не отпускают. Всего на ее счету семь золотых медалей, две – в Токио. Теперь Светлана Ромашина триумфально завершает спортивную карьеру, которой отдала 26 лет жизни.

«Сейчас только радость на душе, тепло, что мы приехали домой, что мы принесли внушительное количество медалей для нашей страны, для наших болельщиков», – рассказала Ромашина.

Фрагмент первого концерта Чайковского в Токио наши герои услышали 20 раз, а сегодня смогли спеть гимн России со всей страной.

Следующая летняя Олимпиада пройдет во Франции. Уже там российская сборная сможет выступать под своим именем, подняв над головой флаг, и точно не раз споет гимн, празднуя первые места.

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