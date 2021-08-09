На учениях «Запад-2021» отработают инновационную систему финансирования армии в военное время. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

«В настоящее время военными финансистами уже отработаны вопросы уточнения потребности бюджетных средств, начисления и выплаты денежного довольствия необходимых для обеспечения мобилизационного развертывания в рамках проведения «Запад-2021», а также вопросы зачисления на финансовое обеспечение условно вновь сформированных воинских частей», - говорится в сообщении Минобороны.

На совещании Шевцова поставила задачу по межведомственному взаимодействию с территориальными органами Федерального казначейства, полевыми учреждениями Банка России, коммерческими банками при обеспечении личного состава положенными выплатами в различных условиях.

«Представителям Западного военного округа необходимо взять на личный контроль все поручения, данные в ходе совещания, и обеспечить их выполнение в заданные сроки», - замминистра.

Совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Маневры являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер.