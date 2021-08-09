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Путин учредил новые орден и медаль

Иван Линдеманн
19:26 09.08.2021
Рисунок ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве» опубликован на портале правовой информации.
Путин учредил новые орден и медаль
© Фото: kremlin.ru
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Владимир Путин постановил учредить в России новые орден и медаль. Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве"», - сказано в документе.

Также указом утвержден статут, описание и изображение ордена и медали. На сайте правовой информации опубликован их рисунок.

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