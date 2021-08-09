В стране и мире Путин учредил новые орден и медаль Иван Линдеманн Рисунок ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве» опубликован на портале правовой информации. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Владимир Путин постановил учредить в России новые орден и медаль. Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве"», - сказано в документе. Также указом утвержден статут, описание и изображение ордена и медали. На сайте правовой информации опубликован их рисунок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика