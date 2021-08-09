Путин поручил оценить, нужна ли дополнительная помощь Минобороны в тушении пожаров
Ответственными за исполнение задачи являются премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Есть ли необходимость в дополнительном привлечении военнослужащих к тушению природных пожаров в России, должны решить правительство и Министерство обороны. С соответствующим распоряжением выступил глава государства Владимир Путин.
Оценка должна быть произведена до 15 августа, говорится в перечне поручений по итогам совещания с кабмином. Текст документа публикует пресс-служба президента РФ.
Ответственными за исполнение задачи являются глава российского правительства Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее сообщалось, что Путин поручил увеличить российскую группировку на пожарах в Греции по просьбе властей этой страны.