Путин предложил создать международную структуру по борьбе с морской преступностью

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза ООН предложил создать спецструктуру в рамках ООН, которая бы занималась борьбой с морской преступностью.

«Можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», - сказал он.

Российский лидер призвал наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использования морей и океанов в криминальных целях. Путин отметил, что в нашей стране многое делается для сохранения морской безопасности, Россия заинтересована в выстраивании сотрудничества с иностранными партнерами по данному вопросу.

По словам президента, Россия стремится содействовать в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где участились случаи морского пиратства.