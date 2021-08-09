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Путин предложил создать международную структуру по борьбе с морской преступностью

Андрей Аркадьев
15:49 09.08.2021
Россия многое делает для сохранения морской безопасности, заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами, отметил глава государства.
Путин предложил создать международную структуру по борьбе с морской преступностью
© Фото: Минобороны России
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза ООН предложил создать спецструктуру в рамках ООН, которая бы занималась борьбой с морской преступностью.

«Можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», - сказал он.

Российский лидер призвал наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использования морей и океанов в криминальных целях. Путин отметил, что в нашей стране многое делается для сохранения морской безопасности, Россия заинтересована в выстраивании сотрудничества с иностранными партнерами по данному вопросу.

По словам президента, Россия стремится содействовать в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где участились случаи морского пиратства.

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