МИД РФ представил в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против России»

Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, что процесс был инициирован в январе 2017 года. Киев считает Москву виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«В своем меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям», - говорится в сообщении МИД РФ.

В меморандуме подчеркивается, что утверждения Украины о якобы террористической природе ДНР и ЛНР не соответствуют действительности.

«Подчеркивается, что "антитеррористический" антураж нужен Украине лишь для того, чтобы оправдать карательные меры в отношении республик, а также подвести сфабрикованные против России обвинения под юрисдикцию МС ООН», - заявили дипломаты.

По другой конвенции опровергаются украинские инсинуации о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар.

В ближайшее время сторонам должны представить возможность для дополнительного обмена состязательными бумагами по вопросам существа.