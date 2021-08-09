В стране и мире Под Петербургом неизвестный мужчина ворвался с ножом в детский сад Иван Линдеманн В настоящее время мужчину ищет полиция. В ходе инцидента никто не пострадал. © Видео: Жизнь в Кудрово, Мария Родионова, "ВКонтакте" © Фото: kudrovolife, "ВКонтакте" Читайте нас на: На территорию частного детского сада в городе Кудрово Ленинградской области проник неизвестный. По неподтвержденной информации, он был вооружен ножом. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что мужчина прогуливается по крыше беседки. «Находился в неадекватном состоянии. Я ножа у него не видела, дети говорят, что был», - рассказала 47news заведующая детсадом. В настоящее время мужчину ищет полиция. В ходе инцидента никто не пострадал. Официальных комментариев от МВД пока не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика