Под Петербургом неизвестный мужчина ворвался с ножом в детский сад
В настоящее время мужчину ищет полиция. В ходе инцидента никто не пострадал.
© Видео: Жизнь в Кудрово, Мария Родионова, "ВКонтакте" © Фото: kudrovolife, "ВКонтакте"
На территорию частного детского сада в городе Кудрово Ленинградской области проник неизвестный. По неподтвержденной информации, он был вооружен ножом.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что мужчина прогуливается по крыше беседки.
«Находился в неадекватном состоянии. Я ножа у него не видела, дети говорят, что был», - рассказала 47news заведующая детсадом.
В настоящее время мужчину ищет полиция. В ходе инцидента никто не пострадал. Официальных комментариев от МВД пока не поступало.