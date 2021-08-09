Гром орудий «Петра Великого» разнесся по Баренцеву морю

Корабли Северного флота выполнили артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Руководил тренировкой командующий флотом Александр Моисеев, сообщает пресс-служба СФ.

«В рамках плана практических действий в Баренцевом море была развернута корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и малого ракетного корабля "Рассвет"», - говорится в сообщении.

В районе архипелага Новая Земля корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морским мишеням. В этом же районе боевые упражнения корабельной артиллерией выполнил и экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец».

Сейчас силы, задействованные в тренировке, приступили к свертыванию. Всего в ней задействованы свыше 100 единиц автобронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Крейсер «Петр Великий» - это четвертый корабль проекта 1 144 «Орлан», он единственный, который находится в строю. Создавался в целях противодействия авианосным группам вероятного противника.

Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1 144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг-Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Подробнее об «Орланах» можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».