Путин обратился к паралимпийцам перед ОИ

Президент Российской Федерации обратился к членам паралимпийской сборной РФ перед стартом Игр. Глава государства отметил незаурядный характер и безграничные способности наших атлетов, пожелал им успехов и новых побед в Токио.

«Наше волнение и переживания за вас, нашу гордость, за ваши достижения в жизни и спорте. Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры и показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер и колоссальную силу духа. Миссия паралимпизма - вдохновлять и восхищать мир. Это именно про вас», - отметил Путин.

Владимир Путин выразил уверенность, что российские паралимпийцы предъявят свое «уникальное спортивное» мастерство. Кроме того, глава государства пообещал провести очную встречу с российскими атлетами после окончания Игр в Токио.