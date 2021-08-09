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Путин обратился к паралимпийцам перед ОИ

Ян Брацкий
13:56 09.08.2021
Путин отметил, что российские паралимпийцы блестяще прошли все отборочные турниры, проявив незаурядные спортивные качества и волю к победе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации обратился к членам паралимпийской сборной РФ перед стартом Игр. Глава государства отметил незаурядный характер и безграничные способности наших атлетов, пожелал им успехов и новых побед в Токио.

«Наше волнение и переживания за вас, нашу гордость, за ваши достижения в жизни и спорте. Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры и показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер и колоссальную силу духа. Миссия паралимпизма - вдохновлять и восхищать мир. Это именно про вас», - отметил Путин.

Владимир Путин выразил уверенность, что российские паралимпийцы предъявят свое «уникальное спортивное» мастерство. Кроме того, глава государства пообещал провести очную встречу с российскими атлетами после окончания Игр в Токио.

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