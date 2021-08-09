Врач назвала причины появления черного «волосатого» языка

Системные заболевания желудочно-кишечного тракта и полости рта могут привести к появлению синдрома черного «волосатого» языка. Об этом «Звезде» рассказала терапевт Людмила Лапа.

Почернеть язык может у пациентов любого возраста, только причины этого явления разные, объяснила врач. «Волосатым» его называют из-за специфического цвета вкусовых сосочков, которые напоминают шерстинки.

«Самое сложное - это ВИЧ-инфекция и тяжелые иммунодефициты. Это и поджелудочная железа, и болезнь Крона, и сильное обезвоживание. У детей основная причина появления черного "волосатого" языка - реакция на грудное молоко», - рассказала Лапа.

Внимательный врач обращает внимание не только на сам факт изменения цвета языка, добавила она, но и на характер повреждений.

«Если он чернеет посередине - отправляем пациента к гастроэнтерологам. Потом аутоиммунные процессы, дальше идут грибковые заболевания. Черный грибковый язык бывает, когда плесень уже расселяется, но это уже критические состояния. Любые виды молочницы - язык будет черный. Ну и воспалительные заболевания языка и отеки, обусловленные инфекцией», - добавила терапевт.

Эти заболевания нуждаются в оперативном вмешательстве, уверена Людмила Лапа. В первую очередь прописывается противогрибковая терапия и голодание. В любом случае, отметила она, черный язык - это повод срочно обратиться к лечащему врачу.