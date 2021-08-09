Обрез и песочница: опубликовано видео с места убийства двухлетней девочки под Тулой

ГСУ СК РФ по Тульской области опубликовало видео с места расстрела местным жителем женщины с двухлетним ребенком. На записи видны сотрудники ведомства, работающие на месте ЧП, также в кадр попадает предполагаемое орудие преступления - обрез ружья, лежащий в песочнице.

Как сообщают СМИ, 68-летний местный житель взял в руки оружие после того, как игравшие на улице дети сказали ему что-то обидное. Выстрелом он попал в 42-летнюю женщину с дочкой на руках. Девочка погибла, ее мама сейчас находится в лечебном учреждении.

Также есть информация, что в момент задержания злоумышленник был пьян.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц».