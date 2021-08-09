СМИ сообщили о планах властей перевести российских чиновников и учителей на отечественные мессенджеры

Власти РФ собираются в 2022 году перевести всех государственных служащих и сотрудников бюджетных организаций, в том числе учителей, на российские мессенджеры и другие ИТ-сервисы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры направило в кабмин.

Согласно материалу, в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко журналистам издания сообщили, что инициативу Минцифры уже одобрила комиссия по цифровому развитию. При этом там не назвали, какие именно российские сервисы будут использовать чиновники и учителя.

В статье также сказано, что в рамках данной инициативы Минобразования и Минпросвещения к февралю 2022 года разработают рекомендации для преподавателей школ и вузов. Как ожидается, в документе в том числе пропишут, через какие мессенджеры педагоги смогут общаться с учениками и их родителями.