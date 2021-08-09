В Северной Осетии распустятся цветки разрывов сверхтяжелых «Пионов» и «Тюльпанов»

В Северной Осетии военнослужащие проведут стрельбы из артиллерийских орудий «Пион» и крупнокалиберных минометов «Тюльпан» во время учений на полигоне Тарское, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Боевые расчеты нанесут сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам условного противника, его командным пунктам, складам с оружием», - говорится в сообщении.

Координаты объектов условного противника, по которым минометчики откроют огонь, будут передаваться при помощи беспилотников.

В тренировках задействуют свыше 1,2 тысячи человек, порядка 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион».

2С7 «Пион» - 203-мм самоходная артиллерийская пушка, которая предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

Самоходная пушка «Пион» выполнена по безбашенной схеме с открытой установкой орудия в кормовой части САУ. В состав экипажа входят семь (в модернизированном варианте - шесть) человек. На марше все члены экипажа размещены в корпусе САУ.