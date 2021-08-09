В России за сутки выявили 22 160 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 22 160 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Самое большое количество заболевших - в Москве (2150 случаев). Вторую строчку негативного рейтинга занимает Санкт-Петербурге (1895). Далее следует Московская область - 1487 новых случаев заражения.

Меньше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в Чукотском автономном округе - 11, Ненецком автономном округе - 12 и в Магаданской области - 28.

Также, по данным оперштаба, от вызванных коронавирусом осложнений за последние 24 часа в России скончались 769 человек.