Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полицейские задержали мужчину, сбежавшего из самарского ИВС при помощи простыни

Ян Брацкий
11:36 09.08.2021
Ранее задержанный за сбыт наркотиков мужчина с помощью простыни сумел выбраться из окна, перелез через забор и скрылся с территории ИВС.
Полицейские задержали мужчину, сбежавшего из самарского ИВС при помощи простыни
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
Читайте нас на:

В Самаре задержан беглец, спустившийся из окна изолятора временного содержания (ИВС) по простыне. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа на территории Средневолжского линейного управления МВД. Задержанный сумел смастерить из простыни импровизированную веревку, спустился по ней на землю, перелез через забор и скрылся.

«Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте мужчина, совершивший побег, был оперативно задержан», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

До своего побега мужчина успел «отметиться» торговлей наркотическими препаратами. Теперь к его «послужному списку» добавился побег из-под стражи. Достанется и сотрудникам, допустившим дерзкий побег. В их отношении контролирующие органы начали служебную проверку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:49 Спорт
Президент UFC оценил перспективы возвращения Нурмагомедова
10:34 В стране и мире
Минобрнауки рекомендовало проводить отдельные экзамены для непривитых студентов
10:24 В стране и мире
Первый за шесть лет прямой рейс из России приземлился в Хургаде
08:42 В стране и мире
Видео
Груда металла: кадры с места столкновения двух элитных иномарок в Москве
07:13 Спорт
Глава ОКР раскрыл особенности выступления россиян на грядущей зимней Олимпиаде в Пекине
Популярное
Полицейские задержали мужчину, сбежавшего из самарского ИВС при помощи простыни
«Русские везде»: западные СМИ восхищаются победами «отсутствующей на Олимпиаде» российской сборной
Видео
Огонь и зачистка: как работают пулеметы «Корд» нового спецназовского Ми-8
«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
Видео
Огромный смерч под Новороссийском попал на видео
Видео
«Позволит закрыть всю потребность страны»: «Газпром нефть» ведет строительство первого современного завода катализаторов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.