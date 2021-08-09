Полицейские задержали мужчину, сбежавшего из самарского ИВС при помощи простыни

В Самаре задержан беглец, спустившийся из окна изолятора временного содержания (ИВС) по простыне. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа на территории Средневолжского линейного управления МВД. Задержанный сумел смастерить из простыни импровизированную веревку, спустился по ней на землю, перелез через забор и скрылся.

«Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте мужчина, совершивший побег, был оперативно задержан», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

До своего побега мужчина успел «отметиться» торговлей наркотическими препаратами. Теперь к его «послужному списку» добавился побег из-под стражи. Достанется и сотрудникам, допустившим дерзкий побег. В их отношении контролирующие органы начали служебную проверку.