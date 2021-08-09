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«Как дома»: индийские военные оценили лагерь АПЛ-500 на учениях «Индра»

Андрей Аркадьев
Антон Балзовский
11:37 09.08.2021
Индийских военных настолько тронула забота наших военнослужащих, что они решили накормить всех участников своими национальными блюдами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Успех любых военных учений зависит и от того, в каких бытовых условиях живут их участники. Для индийских солдат и офицеров на полигоне Прудбой в Волгоградской области в этом плане все приготовлено по высшему разряду. Для них развернули новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500, который индийцы оценили очень высоко.

«Данный палаточный городок меня очень устраивает, он предоставляет отличные условия быта. То же самое, как наш дом в Индии», - поделился командир мотострелкового взвода Харшид Куршма.

АПЛ-500 действительно уникален и намного превосходит своих предшественников.

«Сравнить мы его с предшественниками в принципе не можем. Почему? Потому что раньше та же система отопления была с помощью печек дровами. Здесь все это автоматически, кондиционирование и отопление предусмотрено уже изначально», - рассказал офицер отдела боевой подготовки 8-й общевойсковой армии Александр Попов.

Изюминка АПЛ-500 - палатка для личного состава, где все очень комфортно. Помимо этого она оснащена кондиционером, что для наших южных широт очень даже хорошо, теплоизоляционным утеплителем, который зимой не пропускает холод, а летом из палатки не выпускает прохладу.

Индийских военных настолько тронула забота наших военнослужащих, что они решили накормить всех участников своими национальными блюдами. Панджабский чели готовится из нута. Блюдо ценится в Индии за его пряный, острый вкус. Надо сказать, что индийская кухня понравилась нашим ребятам.

«Специфичная, скажу, очень острая, что непривычно для меня, много специй, но мне понравилось, это было вкусно», - оценил еду механик-водитель БМП-3 мотострелкового соединения ЮВО Владимир Ушаков.

Российско-индийские учения продолжаются, и они еще раз доказывают, что сила любого оружия всегда должна подкрепляться обыкновенной человеческой дружбой.​

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