Обеззаразят даже танк: подразделения РХБЗ провели учения под Мурманском

В Мурманской области прошли учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба Северного флота.

Военнослужащие провели РХБ-разведку на маршрутах движения войск, в районах расположения подразделений. Также была продезинфицирована с помощью специальных средств условно зараженная техника.

«После чего огнеметные расчеты продолжили выполнять учебно-боевую задачу, выдвинулись в составе танковых подразделений для проведения этапа боевой стрельбы», - говорится в сообщении.

В мероприятиях участвовали более 70 специалистов по РХБ-защите и свыше 50 единиц техники, в том числе и разведывательная химическая машина РХМ-6, автомобильные разливочные станции АРС-14КМ, многоцелевые транспортеры-тягачи МТ-ЛБВ, танки Т-80БВМ.

РХМ-6 - российская разведывательная химическая машина. Создана на базе бронетранспортера БТР-80. Предназначена для ведения радиационной, химической и неспецифической биологической разведки, обеспечения передачи данных разведки в автоматизированную систему управления войсками.