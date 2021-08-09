Минобрнауки рекомендовало проводить отдельные экзамены для непривитых студентов

Минобрнауки РФ рекомендует высшим учебным заведениям страны проводить отдельные экзамены для привившихся и непривившихся студентов. Об этом говорится в опубликованных рекомендациях образовательного ведомства.

Также в министерстве рекомендовали вузам перевести на удаленный режим обучения студентов, не привитых от COVID-19 или имеющих медицинский отвод от прививки, отмечает ТАСС.

При заселении в общежития руководству вузов дали рекомендацию требовать у студентов справку о сделанной прививке от коронавируса, перенесенной болезни или медотвод.

Кроме того, в Минобрнауки предложили высшим учебным заведениям организовать вакцинацию студентов-иностранцев за свой счет.