Китайские военнослужащие прибыли в Новосибирск для участия в АрМИ-2021

Передовая группа инженерно-технических работников и механиков-водителей Народно-освободительной армии Китай прибыла в Новосибирск. Здесь китайские военнослужащие примут участие в международном этапе конкурсе «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр.

На железнодорожной станции «Новосибирск-Южный» прошла торжественная встреча гостей из Китая с хлебом и солью. Прибывшая передовая группа доставила боеприпасы, оружие и личное имущество команды для участия в конкурсе.

После встречи участники соревнований в сопровождении военной полиции и медицинского персонала отправились на территорию НВВКУ. После размещения китайские военнослужащие приступят к подготовке к соревнованиям.

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет с 22 августа по 4 сентября. Состязания пройдет на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Помимо Китая, на соревнования выйдут военнослужащие из России, Белоруссии, Узбекистана, Южной Осетии и Индии.