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В Турции в дорожной аварии с автобусом по меньшей мере погибли 14 человек

Кира Карон
09:13 08.08.2021
В турецкой провинции Балыкесир в аварии погибли 14 человек, еще 18 получили ранения.
В Турции в дорожной аварии с автобусом по меньшей мере погибли 14 человек
© Фото: Hasan ŞILDAK, twitter
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В результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Балыкесир на северо-западе страны по меньшей мере 14 человек погибли. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

По данным агентства, 11 человек погибли на месте, троих госпитализированных спасти не удалось. Еще 18 человек получили ранения, их транспортировали в больницы.

На данный момент проводится проверка происшествия. Дальнейшая информация уточняется.

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