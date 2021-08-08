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«Мы провели успешные ОИ»: глава МОК Бах об Олимпиаде в Токио

Кира Карон
07:06 08.08.2021
Томас Бах прокомментировал Олимпийские игры в Токио.
«Мы провели успешные ОИ»: глава МОК Бах об Олимпиаде в Токио
© Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress
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Олимпийские игры в Токио успешно проведены, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы провели успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени», - сказал Бах на пресс-конференции.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

На утро восьмого августа российские спортсмены на Играх в Токио завоевали 70 медалей. На счету российской команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых награды.

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