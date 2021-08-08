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Стивен Кинг планирует написать роман о пандемии COVID-19

Валентина Пескова
07:55 08.08.2021
Мастер книг в жанре «хоррор» сообщил о своих планах давней знакомой, актрисе Вупи Голдберг в эфире программы The View на канале АВС.
Стивен Кинг планирует написать роман о пандемии COVID-19
© Фото: Nancy Kaszerman, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Американский писатель Стивен Кинг  поделился, что в его ближайших творческих задумках - написать роман, который будет посвящен пандемии коронавируса. Как сообщил признанный среди литераторов и поклонников «король ужасов», он хочет проанализировать события в мире, которые происходили с начала пандемии COVID-19, и посмотреть, что из этого может получиться.

О своих планах Кинг поделился с актрисой и телеведущей Вупи Голдберг в эфире программы The View на канале АВС.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», - сообщил писатель во время интервью.

По словам автора самых известных сценариев для фильмов ужасов, среди которых «Сияние» и «Оно», пандемия уже повлияла на содержание его новой книги «Билли Саммерс». Произведение было опубликовано в США на этой неделе. По сюжету книги, герои отправляются в круиз в 2020 году, однако выясняется, что в реальной жизни они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, которые введены в мире на фоне пандемии. Поэтому в произведении их путешествие переносится в 2019 год.

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