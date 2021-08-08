В МВД пересмотрят действия экзаменатора и ученика при сдаче экзамена на права

Действия инспектора-экзаменатора и кандидата в будущие водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством планирует пересмотреть МВД РФ. С 1 апреля в России, согласно новому административному регламенту МВД, формат сдачи экзамена на права исключил «площадку».

Поэтому сотрудникам ГИБДД оценивать претендентов на получение водительского удостоверения теперь приходится исключительно в условиях реального дорожного движения.

«В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», - цитирует ТАСС пресс-центр.

В то же время в МВД РФ отмечают, что не находят необходимости для того, чтобы вносить в административный регламент какие-то концептуальные изменения.