Пять подростков погибли в аварии в Новой Зеландии

В Новой Зеландии пять подростков стали жертвами ДТП. Инцидент произошел вблизи города Тимару в регионе Кентербери и стал одной из крупнейших трагедий подобного рода за последние несколько лет.

Автомобиль, в котором находились шестеро молодых людей, врезался в опору линии электропередач. Единственным выжившим оказался находившийся за рулем 19-летний юноша.

Водитель машины был доставлен в медучреждение с серьезными повреждениями. Его состояние оценивается как стабильное. Погибшим тинэйджерам было от 15 до 16 лет.

Об этом сообщает местное издание The New Zealand Herald. По информации полиции, машина была крайне перегружена, а в страшной аварии «были замешаны» алкоголь и превышение скорости.