В Сарове введен режим ЧС из-за распространения пожара из Мордовии

Режим чрезвычайной ситуации был введен в нижегородском городе Сарове после того, как на территорию региона распространился пожар, бушующий в заповеднике в Мордовии. Соответствующую информацию сообщил глава города Алексей Сафонов.

По его словам, такая мера были принята для мобилизации и привлечения к борьбе со стихией дополнительных сил муниципального, регионального и федерального уровней. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

В настоящее время на месте действуют Росгвардия, МЧС, а также аварийные подразделения города и ядерного центра. В Мордовии также продолжается работа по ликвидации возгорания, начавшегося 3 августа.