Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Новой Москве: видео с места

В Москве в результате столкновения грузового автомобиля и легковушки погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло в Новой Москве, в поселении Вороново, на 58-м километре Калужского шоссе в направлении столицы.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с КамАзом. Скончались водитель иномарки и все пассажиры.

В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.