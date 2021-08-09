Армия За неделю разведку у границ РФ вели 33 иностранных самолета Вадим Синицын Воздушная разведка также велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. За неделю к границам РФ приблизились 11 таких аппаратов. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: За прошедшую неделю разведку у границ Российской Федерации вели 33 самолета-разведчика иностранных государств. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, воздушная разведка велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. За неделю к границам РФ приблизились 11 таких аппаратов. © Минобороны РФ Дважды были подняты истребители из состава дежурных сил ПВО с целью недопущения нарушения государственной границы РФ. Нарушения воздушного пространства России допущено не было. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика