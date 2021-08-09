За неделю разведку у границ РФ вели 33 иностранных самолета
Воздушная разведка также велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. За неделю к границам РФ приблизились 11 таких аппаратов.
© Фото: Минобороны РФ
За прошедшую неделю разведку у границ Российской Федерации вели 33 самолета-разведчика иностранных государств. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, воздушная разведка велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. За неделю к границам РФ приблизились 11 таких аппаратов.
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