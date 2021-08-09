В Каспийской флотилии началась подготовка к конкурсу АрМИ «Кубок моря»

В Дагестане в пункте базирования Каспийской флотилии экипажи малых артиллерийских кораблей (МАК) «Махачкала» и «Астрахань» приступили к интенсивной подготовке к конкурсу «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года.

Ежедневно на специальных тренажерах учебно-тренировочного комплекса «Каспий» моряки совершенствуют навыки по борьбе за живучесть корабля. Личный состав аварийных партий выполняет нормативы по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступившей забортной воды.