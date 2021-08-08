В США назвали пять признаков краха "американской империи"
Издание National Interest опубликовало статью о возможном крахе гегемонии США в ближайшем будущем.
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Журналист издания National Interest рассказал о пяти признаках краха американской гегемонии. По мнению автора, после распада Советского Союза, США доминировали на мировой арене, однако в начале XXI века позиции государства начали ослабевать.
- Первым признаком является неспособность американской армии одержать верх в затянувшихся конфликтах в Афганистане и Иране.
- Второй признак - «слабый ответ» России на события в Грузии и Украине в 2008 и 2014 годах соответственно.
- Третий признак - решающая роль в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке перешла от США к России, Ирану и Турции. Основными очагами конфликтов обозреватель назвал Сирию, Йемен и Ливию.
- Также США не смогли сдержать Китай в установлении господства Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и использовании экономической инициативы «Один пояс — один путь» для расширения своего влияния.
- Последний признак - попытка сблизиться с противниками. Прошлый президент страны Дональд Трамп пытался наладить отношения с Северной Кореей и Ираном. При этом США не удалось убедить своих союзников прекратить сотрудничать с соперниками Штатов.
Обозреватель заключил, что время однополярного мира во главе в США подходит к концу. При этом журналист не знает, что будет дальше. Он предполагает, что в будущем могут доминировать сразу три силы: Россия, США и Китай.