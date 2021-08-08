Миротворцы и спецназ ЦВО вернулись в Россию после совместных учений с Узбекистаном

Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа (ЦВО) вернулись в РФ из Узбекистана после совместных учений.

Маневры проходили на полигоне Термез в Сурхандарьинской области. Российские и узбекские военнослужащие отработали взаимодействие при выполнении поставленных перед ними задач.

В учении принимали участие около 1,5 тысяч военнослужащих ВС РФ и Узбекистана. Оно проходило с 2 по 6 августа в пограничном с Афганистаном районе. В учении участвовала различная военная техника, в том числе авиация.