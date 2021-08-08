Российские военные спасли пострадавших в ДТП в Сирии

Российские военнослужащие с Сирии оказали помощь местным жителям, пострадавшим при столкновении легковушки и автобуса в пригороде Дамаска. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Военнослужащие прибыли на метро происшествия первыми - в этот момент они проводили патрулирование.

«Российские военнослужащие осуществляли патрулирование провинции, и они первые пришли на помощь попавшим в ДТП пассажирам. Оказали им первую медицинскую помощь до приезда медиков, освободили зажатых людей в транспорте, эвакуировали женщин и детей, так как из-за утечки топлива могло произойти возгорание», - говорится в сообщении.

По данным агентства Sana, в результате ДТП погиб один человек, еще семь пострадали. По данным источника агентства, легковой автомобиль врезался в автобус, где находились 24 человека.