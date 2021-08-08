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Прокуратура организовала проверку по факту отравления детей в поезде в Адлер

Алексей Курильченко
16:16 08.08.2021
Прокуратура организовала проверку инцидента массово отравления детей на Кубани.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в поезде, который следовал по маршруту Мурманск-Адлер. Следствие установило, что из 245 детей было госпитализировано 87. Об этом сообщила Старший помощник Южного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Марина Сомова. Она отметила, что следственные органы возбудили уголовное дело.

«В ходе проверки Сочинской транспортной прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав потребителей», - заявил Сомова.

По данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, с кишечной инфекцией в Туапсинской ЦРБ №1 находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской – 12, в Белореченской – 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.

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